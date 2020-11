Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

OttersweierOttersweier (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Hubstraße. Ein 79-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr diese gegen 10:20 Uhr von Neusatz aus kommend in Richtung Ottersweier. Nachdem er zunächst an der Kreuzung zur Lindenstraße aufgrund einer roten Ampel halten musste, wollte er daraufhin ordnungsgemäß nach links in die Römerstraße abbiegen. Hierbei kam zu einer Kollision mit dem Mercedes eines 55-Jährigen. Dieser soll trotz geltenden Rotlichts von der Lindenstraße aus in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge setzte der Mercedes-Lenker seine Fahrt offenbar unbehelligt fort. Dem 79-Jährigen gelang es jedoch den mutmaßlich Flüchtenden zu verfolgen und schlussendlich zum Anhalten zu bewegen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls und bitten diese, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei der Polizei zu melden.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell