Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Überprüft

LahrLahr (ots)

Nach einem anonymen Hinweis sind am späten Donnerstagvormittag mehrere Polizeistreifen zu einer Schule in der Ludwig-Frank-Straße ausgerückt. Laut Schilderungen des Mitteilers würde sich in einem Klassenzimmer der Lernanstalt eine Waffe befinden. Bei einer umgehenden Überprüfung gegen 11:30 Uhr fanden die Polizisten tatsächlich in einem Klassenzimmer eine Schreckschusswaffe ohne Munition vor, die hinter einer mobilen Tafel abgelegt war. Wie die Schreckschusswaffe in die Schule gelangte und wer sie hinter der Tafel platziert hat, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Bedrohungslage war im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz nicht gegeben. Ferner konnten die Einsatzkräfte bei einem 18-jährigen Schüler ein Springmesser sicherstellen, welches er in seiner Hosentasche mitführte. Gegen den Heranwachsenden wurde wegen des mitgeführten und verbotenen Messers ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

