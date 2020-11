Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hinweise nach räuberischen Diebstahl erbeten

LahrLahr (ots)

Nach einem Vorfall am frühen Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Alter Stadtbahnhof" haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen eines räuberischen Diebstahls eingeleitet. Ein etwa 30 Jahre alter und circa 175 Zentimeter großer Mann wurde gegen 17:40 Uhr von einem Detektiv beim Diebstahl von Alkoholika und Lebensmittel beobachtet. Bei der anschließenden Ansprache durch den Zeugen wollte der Verdächtige flüchten, konnte aber zunächst von ihm festgehalten werden. Durch seine heftige Gegenwehr konnte sich der Festgehaltene letztlich losreißen und mitsamt dem Diebesgut flüchten. Hierbei blieben allerdings die Jacke des kräftig gebauten Mannes und dessen mitgeführtes Handy zurück. Der Flüchtende soll schwarze Haare und einen roten Fahrradhelm getragen haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

