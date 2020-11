Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Vorbeifahren gestreift

OffenburgOffenburg (ots)

Beim Touchieren eines Sattelzuges verursachte eine 66-Jährige am Donnerstagmittag einen Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Die Fiat-Fahrerin befuhr kurz nach 16 Uhr die Straße "In der Spöck", als sie an einem ordnungsgemäß abbiegenden Lastwagen vorbeifahren wollte. Hierbei soll die Frau den Auflieger des Sattelzuges gestreift haben, weshalb es zur Beschädigung kam. Verletzt wurde niemand.

