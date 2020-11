Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Festgefahren

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein festgefahrener Wagen führte am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, zu einem Abschleppeinsatz sowie einer kurzfristigen Umleitung des Busverkehrs. Auf dem Aussichtsweg misslang einem Lieferwagenfahrer sein Wendemanöver, sodass er mit dem Fahrzeug leicht von der Fahrbahn abkam. Dabei setzte das Fahrzeug so auf der Fahrbahnkante eines angrenzenden und abfallenden Grundstücks auf, dass der Wagen an Ort und Stelle festsaß. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen nahm sich der Lösung an und konnte das Fahrzeug bergen. Der Busverkehr musste dort kurzfristig umgeleitet werden. /kw

