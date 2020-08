Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden: Schwerer Unfall auf der A1

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden zu einem Auffahrunfall, bei dem sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein junges Pärchen aus Schleswig-Holstein war gegen 16.50 Uhr mit einem Honda Civic in Richtung Norden unterwegs, als der 25-jährige Fahrer bei stockendem Verkehr aufgrund von Unachtsamkeit auf ein anderes Auto auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieser Wagen wiederum auf zwei weitere Pkw geschoben. Die beiden Personen im Honda erlitten schwere Verletzungen, vier Insassen der anderen beteiligten Autos wurden leicht verletzt. In Richtung Norden bildete sich ein Stau von teilweise etwa 10km Länge. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zu einer Staubildung, die von langsam vorbeifahrenden Gaffern verursacht wurde. Ebenso musste die Polizei auf einer nahegelegenen Autobahnbrücke tätig werden. Dort hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, die von dort aus teilweise Foto-und Videoaufnahmen von der Unfallstelle gemacht haben. Allen Personen wurden Platzverweise erteilt, da sie auch die Zu-und Abfahrt der teilweise dort abgestellten Rettungsfahrzeuge behinderten. Danach wurden beide Seiten der Brücke für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

