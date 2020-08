Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Rennradfahrer wurde zu Fall gebracht- Zeuge gesucht

Dissen (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagvormittag auf der Osnabrücker Straße, unweit der Einmündung zur Straße Am Salzmarkt, ereignete. Ein Rennradfahrer wurde gegen 11.05 Uhr am Ortsausgang Hilter von einem dunklen Cabrio überholt, dessen beiden Insassen sich in der Folge offenbar darüber aufregten, dass der 49-Jährige nicht den vorhandenen Radweg benutzte. Das Auto hielt daraufhin im Dissener Bereich an, der Beifahrer stieg aus, ging dem Radfahrer entgegen und schlug oder schubste diesen vom Fahrrad. Der Iburger stürzte daraufhin über den Lenker, prallte auf den Asphalt der Gegenfahrbahn und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungwagen brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus. Die Insassen des Cabrios sind der Polizei bekannt, gesucht wird allerdings noch ein Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug wegen des auf der Straße liegenden Radfahrers abbremsen musste. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Dissener Polizei unter 05421/921390 zu melden.

