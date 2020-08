Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit blauem Linienbus

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines unbekannten blauen Linienbusses. Das Fahrzeug bog gegen 13.50 Uhr von der Straße Hasemauer über den rechten Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung Hansastraße ab. Im Kreuzungsbereich geriet der Bus plötzlich so weit auf den linken Fahrstreifen, dass die Fahrerin eines dort befindlichen grauen Peugeot stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer eines nachfolgenden VW Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Der Bus hielt danach nicht an uns fuhr in Richtung Hansastraße weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell