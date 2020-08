Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- VW Touran aus dem Emsland gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag an der Ecke Ernst-Sievers-Straße/Mittagskamp ereignete. Ein silberfarbener VW Touran mit Emsländer Kennzeichen (EL-????) überholte gegen 16.45 Uhr auf der Ernst-Sievers-Straße einen 76-jährigen Fahrradfahrer, der sich zum Linksabbiegen in den Mittagskamp bereits in Richtung Fahrbahnmitte eingeordnet hatte. Da der Autofahrer beim Überholen einen nur geringen Seitenbstand zu dem Senior einhielt, fühlte sich dieser gefährdet und wich nach rechts aus. Dabei kam der Osnabrücker mit seinem Pedelec an den Bordstein und stürzte. Der vermutlich mit einem älteren Pärchen besetzte Wagen hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Rheiner Landstraße fort. Passanten kamen dem gestürzten, leicht verletzten Radfahrer zur Hilfe. Diese unbekannten Passanten und sonstige Zeugen werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Polizei unter 0541/327-2215 zu melden.

