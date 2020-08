Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Glasscheibe vom Kebap Haus eingeworfen

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag an der Lindenstraße eine große Fensterscheibe des Restaurants "Kebak Haus" mit einem Stein eingeworfen. Der blau bemalte Stein stammte ganz offensichtlich von der gegenüberliegenden Kirche, neben deren Eingang zahlreiche "Bunte Steine auf Reisen" abgelegt sind. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

