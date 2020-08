Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Hasestraße beschädigte ein Unbekannter am Mittwochvormittag einen weißen Toyota Auris. Der Eigentümer des Kompaktwagens hatte diesen gegen 11.30 Uhr vor der Radiologie abgestellt. Als er gegen 12.10 Uhr zurückkehrte, musste er an der Beifahrerseite einen Schaden feststellen. Der Verursacher, der vermutlich ein grün/blaues Fahrzeug fuhr, hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Bramscher Polizei bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

