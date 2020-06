Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Frontal gegen Leitplanke 24.6.20, 12.45 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein 84-jähriger Mercedesfahrer ist zwischen Hausen und Horgen gegen eine Leitplanke geprallt. Dabei wurde seine 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden waren am Mittwoch in ihrer C-Klasse auf der Gefällstrecke unterwegs, als der Fahrer vor einer Kehre offenbar keine Bremswirkung feststellte. Ungebremst prallte er gegen die dortige Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Limousine zur Seite und blieb letztendlich an einem weiteren Teil der Leitplanke stehen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 10.000 Euro. Die Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

