Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike Akkus gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte machten sich am Mittwoch an drei E-Bikes zu schaffen und stahlen die Akkus. An der Hasemauer, in der Nähe der dortigen Kunsthalle, schlugen sie zwischen 13.24 und 15.10 Uhr zu. An der Großen Domsfreiheit erbeuteten der oder die Täter zwischen 16 und 17.30 Uhr die Akkus von zwei Fahrrädern, die gegenüber der Städtischen Bühnen an einem Fahrradständer abgestellt worden waren. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden. Weiterhin empfiehlt die Polizei E-Bike Besitzern, den Akku zu entnehmen, wenn das Fahrrad längere Zeit im öffentlichen Raum abgestellt wird. Das macht das E-Bike für Diebe weniger interessant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell