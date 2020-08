Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Gesmold: Verpuffung führte zu Brand

Melle (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es an der Gesmolder Straße zu einer Verpuffung im Obergeschoss eines Wohnhauses. In der Folge kam es zu einem Feuer im Dachbereich. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Zu der Verpuffung war es gekommen, als ein 43-Jähriger versucht hatte, ein Wespennest mit einem dafür vorgesehenen Spray zu benetzen. Aus ungeklärter Ursache kam es dabei zu der Verpuffung. Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für weitere Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell