Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Café

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in ein Café an der Buerschen Straße ein. Unweit der Schinkelstraße verschafften sich die Täter über einen Hinterhof Zugang zu den Geschäftsräumen, sie hebelten dazu eine Tür auf. Zwei Spielautomaten wurden aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf rund 1.500 Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell