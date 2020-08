Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Leichtkraftrad geriet in Brand

Bad Iburg (ots)

Um 14:45 Uhr befuhr ein 81-jähriger Osnabrücker mit seinem Leichtkraftrad die Holperdorper Straße in Richtung Natrup-Hagen. Plötzlich verspürte er eine Hitzeentwicklung an seinen Beinen und stellte fest, dass sein Fahrzeug in Brand geraten war. Der Fahrer lenkte sein Kraftrad dann an den Fahrbahnrand und entfernte sich von der Maschine. Diese stand schnell in Vollbrand. Die Feuerwehr Bad Iburg löschte die Flammen, das Leichtkraftrad erlitt einen Totalschaden. Der Osnabrücker blieb glücklicherweise unverletzt.

