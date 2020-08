Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Hohler Baum brannte

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei in die Talstraße alarmiert. Im Garten eines Mehrfamilienhauses, gelegen zwischen Talstraße und Blumental, war ein hohler Baum in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor weiterer Schaden entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Brandentstehung sagen können. Möglicherweise gelangte beabsichtigt oder unbeabsichtigt etwas Glühendes oder Brennendes durch eine Öffnung ins Bauminnere. Hinweise werden unter 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell