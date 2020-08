Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pedelec-Fahrer beschädigte VW Golf und flüchtete

Bramsche (ots)

Um 11:58 Uhr ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht auf dem großen Parkplatz an der J.-Friedrich-Sonstmann-Straße. Die Besitzerin eines grauen VW E-Golf war gerade auf dem Rückweg zu ihrem Fahrzeug, als sie beobachtete, wie ein Mann mit seinem Pedelec bei der Vorbeifahrt mit dem Golf kollidierte. Der Mann redete sich damit heraus, dass keine Berührung stattgefunden habe und entfernte sich zügig. Die Fahrzeugbesitzerin stellte Schäden an der Motorhaube fest, die durch den Pedelec-Fahrer verursacht worden waren. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Pedelec-Fahrer.

Der Unfallflüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 50 - 60 Jahre alt

- ca. 187 cm groß

- schlanke Statur

- graue Haare

- Brillenträger

- blaue Jeans und gemustertes Hemd

- fuhr ein graues E-Bike / Pedelec

Der Verursacher wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Ebenso sind Zeugen aufgerufen, die die beschriebene Person kennen oder sonst Hinweise zu dem Unfall geben können. Erreichbar ist die Polizei Bramsche unter 05461/915300.

