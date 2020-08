Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Bürogebäude

Osnabrück (ots)

An der Großen Hamkenstraße, zwischen dem Neumarkt und dem Kamp, wurde ein Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter hebelten zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07.45 Uhr) eine Bürotür auf und machten sich in den Räumlichkeiten an dem Mobiliar zu schaffen. Sie stahlen eine Notebooktasche und Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

