Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Essen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:10 Uhr, kam es auf der Wehrendorfer Bergstraße zwischen Wehrendorf und Schledehausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf fuhr mit seinem VW Touran in Richtung Schledehausen, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde von der Feuerwehr patientenschonend aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. An dem Touran entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Wehrendorfer Bergstraße für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, möglicherweise kam es beim Fahrzeugführer zu gesundheitlichen Problemen.

