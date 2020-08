Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Goldschmiedeatelier

Melle (ots)

Zwischen Samstagabend und Dienstagvormittag kam es an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, im Grönebergpark, zum Einbruch in ein Goldschmiedeatelier. Der oder die unbekannten Täter versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln, dies misslang allerdings. Um doch noch an ihr Ziel zu gelangen, bohrten die Täter ein Loch und überwanden so die Fensterverriegelung. Es wurde ausgestellter Schmuck vom Fensterbrett entwendet. Ein Eisengitter verhinderte das Eindringen in die eigentlichen Geschäftsräume. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

