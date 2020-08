Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Damenrad in der Hasestraße gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Hasestraße, zwischen der Mühlenstraße und dem Vitihof, geriet am Montagabend ein hochwertiges Damenrad der Marke Maxcycles, Modell Steel Lite, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 19.15 und 21.30 Uhr an dem Schloss des grünen 29-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen das Fahrrad anschließend mit. Das Diebesgut ist mit einem silberfarbenen Lenker und einer Carbon Gabel ausgestattet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

