Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter verursachte am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr erhebliche Beschädigungen an einem Opel Astra in der Kronenstraße. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln. Die Polizei in Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06202/288-0.

