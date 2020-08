Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Scheune in Brand geraten

Papenburg (ots)

Gestern kam es gegen 17:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Scheune in der Straße Bethlehem links in Papenburg. In der ca. 10x20 Meter großen Scheune waren unter anderem ein Pkw, ein Roller, Heu sowie Brennholz gelagert. Ein Kalb, das sich ebenfalls in der Scheune befand, verendete bei dem Feuer. Die Scheune brannte völlig ab. Vorsorglich wurden die Personen aus dem angrenzenden Haus evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Für Löscharbeiten der Feuerwehren Papenburg Obenende, Untenende und Aschendorf, war die Straße zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell