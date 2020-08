Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht

Bad Bentheim (ots)

Um 10:38 Uhr kam es gestern auf der Pastuninkstraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Ford und ein silberner Mercedes berührten sich während der Fahrt mit den Außenspiegeln. Nach polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass beide Fahrzeugführer diesen Zusammenstoß bemerkt haben müssen. Der Fahrer des Mercedes, wohlmöglich eine A- oder B-Klasse, verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Bad Bentheim unter 05922-9800 in Verbindung zu setzen.

