Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 11:40 Uhr kam es am Mittwoch im Bereich der Bahnhofsgarage, Theodor-Heuss-Platz, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 21-jähriger Mann aus Bad Bentheim mit seinem Renault Zoe in die Bahnhofsgarage einzufahren. Der junge Mann entschied sich dann allerdings um und setzte seinen Pkw zurück, in Richtung Straße. Im selben Moment querte ein 20-jähriger Mann aus Lengerich mit seinem Fahrrad die Einfahrt der Bahnhofsgarage, er kam aus Richtung der Hase. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen am Unterschenkel und einem Finger. Er wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

