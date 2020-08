Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorrad erfasst Kind - zwei Schwerverletzte

Osnabrück (ots)

In der Osnabrücker Weststadt kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Kind schwere Verletzungen erlitten. Gegen 18 Uhr beabsichtigte eine Motorradfahrerin von der Rheiner Landstraße, stadteinwärts, nach rechts in die Straße An der Blankenburg einzubiegen. Dabei übersah die 60-jährige Bramscherin offenbar einen 12-jährigen Jungen, der mit seinem Tretroller die Fußgängerfurt in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden und der Junge stürzte zu Boden. Anschließend verlor die Frau die Kontrolle über ihre Maschine und überfuhr die Mittelinsel, auf den Bürgersteig und stoppte letztlich an einer Hausmauer. Beide Personen wurden schnell durch Ersthelfer und den Rettungsdienst versorgt und in Osnabrücker Krankenhäuser gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Mehrere Augenzeugen konnten Angaben zum Unfallhergang machen. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

