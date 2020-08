Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Rucksäcke und Taschen aus Fahrzeugen gestohlen

Osnabrück (ots)

In Osnabrück trieben am Mittwochnachmittag Unbekannte ihr Unwesen und schlugen an mehreren Fahrzeugen die Seitenscheiben ein, um anschließend Taschen und Rücksäcke zu stehlen. Am Schnatgang machten sie sich zwischen 15 und 16.20 Uhr an einem Opel Combo zu schaffen, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Vom Beifahrersitz des Van erbeuteten der oder die Täter einen Rucksack. In einem Hinterhof in der Arndtstraße geriet zwischen 16.20 und 17.50 Uhr ein blauer VW Golf ins Visier der Diebe. Dabei erlangten sie einen Rucksack, der jedoch wenig später im Nahbereich wieder aufgefunden wurde. In der Herderstraße stahlen die Täter zwischen 16 und 19 Uhr eine Umhängetasche aus einem grauen BMW X3. In der Heinrichstraße schlugen die Diebe zwischen 17.30 und 17.55 Uhr zu und erlangten eine Handtasche, die im Fußraum eines blauen Mitsubishi Space Star abgelegt worden war. In der Kurzen Straße stahlen sie aus einem VW Kastenwagen zwischen 18.30 und 18.45 Uhr einen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Tablet befand. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 zu melden. Zudem empfiehlt die Polizei, nichts Wertvolles (Taschen, Kleidung, Schecks, Geld etc.) im Auto zu lassen, auch nicht "versteckt" - "Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!". Auch bei kurzer Abwesenheit immer den Zündschlüssel abziehen, das Lenkradschloss einrasten lassen und alle Fenster und Türen, sowie den Kofferraum und das Schiebedach sorgfältig schließen.

