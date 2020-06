Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Im Zeitraum von Sonntag 18 Uhr bis Montag 06:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Max-Jarecki-Straße ein BMW aufgebrochen. Der oder die Täter schlugen hierbei die Scheibe der Fahrertür ein und konnten so in das Fahrzeuginnere gelangen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Mappe mit Ausweis, Führerschein und EC-Karte entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 mitzuteilen.

