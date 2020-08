Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gegenstand auf fahrendes Auto geworfen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einer unbekannten Person, die am Montagnachmittag auf dem Goethering einen Gegenstand auf ein fahrendes Autos geworfen hat. Der Fahrer eines weißen Toyota war gegen 14.45 Uhr in Richtung Berliner Platz unterwegs, als etwa in Höhe der Schlagvorder Straße ein schwerer Gegenstand auf der Frontscheibe aufschlug. Der Mettinger hielt an und fand die Reste eines mit Sand befüllten blauen Luftballons auf seinem Auto. Am Wagen entstand zwar kein Schaden, und auch der Fahrer blieb unverletzt, aber die Polizei ermittelt nun wegen der Straftat eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" und sucht nach Zeugen, die den Werfer gesehen haben. Hinweise bitte an die 0541/327-2215 oder -2115.

