POL-OS: Osnabrück: Roter Porsche bei Edeka beschädigt

Am Dienstagvormittag ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Markte an der Töpferstraße zu einer Sachbeschädigung an einem roten Porsche Macan gekommen. Eine unbekannte Person zerkratzte dort zwischen 11.10 Uhr und 11.25 Uhr die Motorhaube und einen Kotflügel des geparkten Autos. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

