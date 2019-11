Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Balkontür an einem Reihenhaus an der Hospitalstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht, anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bottrop/Kirchhellen

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, verschaffte sich mindestens ein Mann gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hackfurthstraße. Die Bewohner hielten sich zur Tatzeit in der Wohnung auf. Als der Täter auf die Bewohner traf, flüchtete er ohne Beute aus der Wohnung in Richtung Kirchhellener Ring. Im Außenbereich konnten die Zeugen einen zweiten Mann erkennen. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen in der Wohnung: männlich, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Jacke, braunes Hemd, schwarze Handschuhe, dunkle kurze Haare

Datteln

In der Nacht zu Dienstag hebelten Unbekannte zwei Türen und ein Fenster eines Vereinsheims an der Straße Am Gerneberg auf. Schränke wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Getränke, Bargeld und eine Musikanlage entwendet.

Castrop-Rauxel

Sowohl in der Nacht auf Dienstag, als auch in der Nacht auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter mehrere Leergutfässer von einem umzäunten Firmengelände. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

