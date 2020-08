Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Sachbeschädigung in der Industriestraße

Melle (ots)

In der Industriestraße kam es in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen offenbar zu einer Sachbeschädigung. Auf der Baustelle neben dem Lidl-Parkplatz fielen aus noch ungeklärter Ursache zwei vier Meter lange und drei Meter hohe Betonmauern um. Da die Mauern bereits seit mehreren Tagen standen und auch stürmischer Wind als mögliche Ursache ausgeschlossen wird, geht die Polizei von einer vorsätzlich begangenen Tat aus. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422/920600.

