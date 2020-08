Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Exhibitionist in Schwagstorf

Ostercappeln (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine 74-jährige Frau in der Mühlenstraße Opfer eines Exhibtionisten. Die Frau war gegen 16.15 Uhr per Fahrrad in Richtung Ortsmitte unterwegs, als auf der Mittellandkanalbrücke plötzlich ein unbekannter Mann mit heruntergelassener Hose auf die Straße trat und an seinem Geschlechtsteil hantierte. Die Seniorin kam der Aufforderung des Mannes anzuhalten nicht nach und fuhr einfach weiter. Der Täter war nach Angaben des Opfers etwa 40 Jahre alt, hatte einen Schnauzbart und trug eine beige Schirmmütze sowie eine beige Weste mit T-Shirt oder Hemd darunter. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

