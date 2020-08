Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgänger leicht verletzt- Radfahrer flüchtete

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagmittag auf der Bohmter Straße, etwa in Höhe des Eingangsbereiches zum Parkplatz der Halle Gartlage, ereignete. Ein 69-jähriger Mann überquerte gegen 12.15 Uhr die Straße in Richtung des Schinkels und ging auf dem stadtauswärtsführenden Fahrstreifen zwischen zwei stehenden Autos durch, die aufgrund eines Rückstaues standen. In dem Moment wollte ein unbekannter Radfahrer auf dieselbe Weise die Straße in Richtung Gartlage überqueren und fuhr den Fußgänger an. Beide Männer stürzten zwischen den wartenden Autos und rappelten sich dann wieder auf. Obwohl sich der Fußgänger bei der Aktion Verletzungen zugezogen hatte, schnappte sich der Unfallverursacher schnell sein Rad und fuhr in Richtung Gartlage weg. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, blond, hatte eine schmale Statur und trug einen Dreitagebart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell