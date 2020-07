Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Kellerbrand

Gernsbach (ots)

Die Ursache eines Kellerbrands in der Nacht auf Dienstag in der Casimir-Katz-Straße ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sämtliche Bewohner konnten das Wohnhaus allerdings rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Sie wurden in der Nacht durch Helfer des Rettungsdienstes vorrübergehend in einer nahegelegenen Klinik untergebracht. Gegen 3:30 Uhr war aus einem Kellerfenster des Gebäudes Rauch gedrungen, der sich bis in die umliegenden Straßen ausbreitete. Die starke Rauchentwicklung dürfte nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Schwelbrand im Keller zurückzuführen sein, der auf verschiedenen Kellerabteile überging und diese massiv beschädigte. Der Brandschaden an den Holzverschlägen und dem Inventar dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa 20.000 Euro bewegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach waren bis kurz vor 4:30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Haus dürfte bewohnbar bleiben. Zur Untersuchung der Brandursache werden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau dauern an.

