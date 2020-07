Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bauschutt illegal entsorgt, Hinweise erbeten

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln derzeit unter anderem wegen illegaler Abfallentsorgung und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Waldgebiet 'Tiefentalweg', circa 500 Meter oberhalb der dortigen Tennisanlage, wurden 16 mit Bauschutt gefüllte Müllsäcke und Tragetaschen eines namhaften Discounters widerrechtlich abgelagert. Es dürften sich hierbei mutmaßlich um Reste einer Küchen- und/oder Badrenovierung handeln. Die etwa einen Kubikmeter umfassenden Fliesen, die augenscheinlich aus den siebziger Jahren stammen dürften, könnten schon längere Zeit an der genannten Stelle abgelegt worden sein. Festgestellt wurden die Säcke und Tüten allerdings erst am Sonntag. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau.

