Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfallflucht in der Lindenstraße

Bad Essen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagmorgen in der Nikolaistraße ereignete. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Renault Twingo war gegen 09.10 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, kam nach rechts von der Straße ab und prallte etwa in Höhe der OLB gegen zwei auf dem dortigen Parkstreifen abgestellte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Twingo herum und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer flüchtete danach offensichtlich zu Fuß in Richtung des Rathauses und war nicht mehr aufzufinden. Der Mann war etwa Mitte 20, circa 185cm groß und hatte kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einem hellblauen Kurzarmhemd, einer dunkelblauen Jeanshose und Flipflop-Schuhen. Etwa zwei Stunden später fiel einer Funkstreife in der Friedrichstraße eine entsprechend aussehende Person auf. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, zog dieser die Flipflops aus, flüchtete und lief in ein angrenzendes Maisfeld. Trotzdem das Feld in der Folge mit zahlreichen Einsatzkräften umstellt und durchsucht wurde, konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Wer noch Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell