Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Malen auf Zahlen" - Bundespolizei Aachen zieht "Künstler" aus dem Verkehr.

Aachen - Herzogenrath (ots)

Am Dienstagmorgen ist der Bundespolizei ein Hobbykünstler ins Netz gegangen. Der 35-jährige Deutsche fuhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) in Herzogenrath auf der Voccartstrasse. Auf Höhe der Bushaltestelle Pannesheide wurde er von der Bundepolizei angehalten und kontrolliert. Die Inaugenscheinnahme des Versicherungskennzeichens zeigte, dass sich hier ein Freizeitkünstler an einer Veränderung versucht hatte. So war das Kennzeichen ursprünglich für das Versicherungsjahr 2019 ausgestellt und hatte die Farbe Grün.

Das angebrachte Kennzeichen war aber in der Farbe Schwarz. Hier hatte man mittels eines schwarzen Stiftes versucht, die Ziffern und Buchstaben zu übermalen, umso die gültige Kennzeichenfarbe für das Jahr 2020 vorzutäuschen.

Der Fahrer wollte sich zu dem "Kunstwerk" vor Ort nicht äußern.

Des Weiteren war er auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die Beamten beanzeigten den Mann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Führerschein sowie ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz.

Die Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt. Der Fahrer durfte daraufhin seinen Roller verkehrssicher abstellen und seine Reise Perpedes fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell