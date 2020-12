Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vollsperrung der L 240 nach Verkehrsunfall

29328 Müden (Örtze) Willighausen29328 Müden (Örtze) Willighausen (ots)

Heute Morgen wollte ein 58-Jähriger mit seinem Muldenkipper von der L 240 in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Beim Abbiegen geriet eines der rechten Räder des 18-Tonners in den unbefestigten Seitenraum. Die mit Schotter gefüllte Mulde riss von der Zugmaschine ab und kippte auf einen an der L 240 verlaufenden Radweg. Die herausgefallene Ladung wurde durch die auftraggebende Firma vor Ort vollständig geborgen und direkt verwendet. Zur Bergung des LKW wurde durch die Halterfirma ein Kranunternehmen beauftragt. An der Sattelzugmaschine und der Mulde entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Fremdschaden wird nur als gering beziffert. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die L 240 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

