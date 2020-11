Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Durchfahrtskontrollen nach Bürgerbeschwerde

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde im Römerweg in Wachenheim, das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert, nachdem sich ein Bürger bei der Polizei beschwert hatte. Der Römerweg darf in diesem Bereich nur durch landwirtschaftlichen Verkehr befahren werden. Im gesamten Zeitraum kam es nur zu einem Verstoß. Der Fahrer eines Paketdienstes wurde gebührenpflichtig verwarnt.

