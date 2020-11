Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Von der Fahrbahn abgekommen...

(Deidesheim) ...ist am Montagabend (23. November 2020, 17:30 Uhr) die Fahrerin eines VW Polo auf der B271 bei Deidesheim. In Richtung Kreisverkehr (L527) hat sie die Bundesstraße verlassen und fuhr aus bislang ungeklärten Gründen ein den Graben, wo sie mit einem Wegweiser kollidierte. Die Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätz die Polizei Haßloch auf 4.000,- EUR.

