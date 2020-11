Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrer trotz Nebel deutlich zu schnell unterwegs

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Dichte Nebelfelder auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen zwangen die Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Dienstag den 24.11.2020 zu besonderer Sorgfalt. Sichtweiten von unter 100m ließen kaum ein schnelles Fahren zu. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim überwachte dies mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug. Fast ausschließlich fuhren die Verkehrsteilnehmer besonnen und mit einer den besonderen Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit. Leidglich ein 23-jähriger Mann aus Speyer ließ sich mit seinem Pkw auch nicht vom Nebel abhalten aufs Gas zu drücken. Die Beamten bemerkten ihn auf der B9 in Richtung Germersheim, unmittelbar vor dem Speyrer Kreuz. Eine durchgeführte Messung ergab 165km/h im Bereich, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100km/h herrscht. Auch im Speyrer Stadtgebiet schien sich der junge Mann nicht von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50km/h irritieren zu lassen und wurde mit 93km/h gemessen. Den jungen Mann erwartet nun mindestens ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich.

