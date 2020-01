Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen am Eichholzsportplatz

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Weihnachtszeit ihr Unwesen auf dem Sportgelände im Eichholz. Die Vandalen besprühten mit Graffiti und Schriftzügen eine Wand des Vereinsheims sowie mehrere Werbebanden. Zudem wurden die Trainerbänke beschädigt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Beschädigungen wurden am Neujahrstag entdeckt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

