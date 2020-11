POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 07.11.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 07.11.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.11.2020

Landkreis Heilbronn Neckarsulm: Zeuge zu Unfallflucht gesucht Freitagabend in der Zeit von 17.00 - 19.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einaufsmarktes in der Rötelstraße ein geparkter PKW SEAT Alhambra nicht unerheblich beschädigt. Der PKW wurde im Frontbereich gestreift. Als der Eigentümer nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Unfallverursachers an seiner Windschutzscheibe. Der Zeuge hatte keinen Namen hinterlassen und wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter Tel.Nr. 07132/93710 in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis Wertheim: In Schlangenlinien gegen geparkten PKW gefahren und abgehauen Der Fahrer einer vermutlich silberfarbenen Limousine kollidierte Freitagnacht, gegen 22.00 Uhr, in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit fahrend mit einem PKW Fiat Punto, der in der Steingasse in Nassig am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher war von Wessental kommend in Richtung Steingasse Nassig unterwegs. Am geparkten PKW wurde der Außenspiegel abgerissen und das Seitenglas der Fahrertüre beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern suchte der Flüchtende mit überhöhter Geschwindigkeit das Weite. Zeugen konnten zwar den Vorfall beobachten, aber nicht das Kennzeichen des Flüch-tenden ablesen. Eventuell weitere Verkehrsteilnehmer, denen der PKW zur fraglichen Zeit in Schlangenlinien fahrend aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Tel.Nr. 09342/91890 zu melden.

