Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Kupferzell: Fahrzeug bei Ausweichmanöver beschädigt

Auf knapp 5.000 Euro belaufen sich die Schäden an einem Opel, der am Donnerstagmittag in Kupferzell einem anderen Auto ausweichen musste. Eine 30-Jährige fuhr mit dem Opel Insignia gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Kirchhofgärten", als ihr ein dunkler Mercedes, vermutlich eine C- oder E-Klasse, auf ihrer Spur entgegenkam. Um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden, wich die Frau mit ihrem Auto in den Grünstreifen aus. Hier kollidierte sie jedoch mit einem Stein, durch den der Opel beschädigt wurde. Der Fahrer des Mercedes hielt daraufhin kurzzeitig an, setzte seine Fahrt aber gleich wieder fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Fahrer des Mercedes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ein Fußgänger wurde am Donnerstagmittag bei dem Versuch die Bahnhofstraße in Künzelsau zu überqueren von einem Auto angefahren. Der 50-Jährige betrat gegen 12.40 Uhr die Fahrbahn vor dem dortigen Kreisverkehr, vermutlich ohne dabei genug auf den Verkehr zu achten. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Wagen auf den Kreisel zurollte, übersah den Fußgänger wohl, so dass es zu einer Kollision kam. Der 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

