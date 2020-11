Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn

Lauda-Königshofen: BMW mit Gegenstand zerkratzt

Einen BMW haben Unbekannte am Donnerstag mit einem spitzen Gegenstand in Lauda-Königshofen beschädigt. Das Auto stand im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr in der Badstraße. In diesem Zeitraum beschädigten die Unbekannten das Fahrzeug rundum mit Kratzern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

