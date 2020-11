POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Dringender Hinweis der Polizei

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen die Bürgerinnen und Bürger möglichst zuhause bleiben und soziale Kontakte meiden. Auch die Polizei trifft Vorsorge, um das Ansteckungsrisiko durch möglichst wenig Besucherverkehr zu minimieren. Die Anzeigeerstattung bleibt jederzeit möglich. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg besteht. Die Anzeigenerstattung oder das Übersenden von Hinweisen zu Straftaten, die kein sofortiges polizeiliches Einschreiten erfordern, sind online unter https://www.polizei-bw.de/internetwache/ rund um die Uhr möglich.

In Fällen, in denen es unbedingt erforderlich ist, persönlich auf einer Dienststelle vorstellig zu werden, bittet die Polizei dringend darum, den Besuch im Vorfeld telefonisch anzukündigen und abzustimmen. Im Dienststellenfinder unter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/ sind die Erreichbarkeiten aller Polizeireviere und -posten ersichtlich.

Für Notrufe oder dringende Meldungen ist die Polizei nach wie vor über die 110 erreichbar."

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mindestens 1.000 Euro Sachschaden ist bei einer Verkehrsunfallflucht in Neckarsulm entstanden, zu der nun Zeugen gesucht werden. Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochvormittag mit seinem Fahrzeug einen in einem Parkhaus in der Martin-Fischel-Straße abgestellten Audi A4. Der Wagen wurde von der Halterin auf der zweiten Ebene abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Nordheim: Brand -Zeugen gesucht

Zu einem Feuer in einem Altpapiercontainer rückten am Mittwochabend Kräfte der Polizei und Feuerwehr aus. Gegen 21.15 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in dem Container in der Lerchenstraße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich beim Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

A81 / Weinsberg: Ohne Führerschein unterwegs

Ein 52-Jähriger war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf der Autobahn 81 bei Weinsberg unterwegs, obwohl er nicht hätte fahren dürfen. Gegen 15 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW Passat auf der Autobahn. Zwischen der Anschlussstelle Weinsberg-Ellhofen und dem Autobahnkreuz wurde der Fahrer mit seinem Wagen kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Auto musste daraufhin stehen bleiben und der 52-Jährige zu Fuß weitergehen.

