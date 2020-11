Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Schefflenz / Mosbach: Den Rasern auf der Spur - Kontrollen erfolgreich

Umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen führte die Verkehrspolizei der Polizei Mosbach in den letzten Tagen in den Bereichen Schefflenz und Mosbach durch. Hierbei konnten insgesamt 36 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Geschwindigkeitssieger wurde der Fahrer eines Mercedes am 3. November bei Schefflenz, als er mit 73 km/h zu schnell festgestellt wurde. Zweitplatzierter wurde der Fahrer eines Seat am 2. November im Bereich Mosbach, mit 70 km/h zu. Die rasanten Autofahrer erwarten nun entsprechende Anzeigen und teilweise Fahrverbote sowie Punkte im Fahreignungsregister.

