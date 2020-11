Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Eppingen-Kleingartach: In Sportheim eingebrochen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag unbemerkt Zugang zu einem Sportheim in Kleingartach. Die Einbrecher begaben sich zwischen 20.30 Uhr und 10 Uhr zu dem Vereinsheim in der Heuchelbergstraße und öffneten gewaltsam ein Fenster. Im Inneren durchwühlten sie die Gaststätte und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Unfallverursacher gesucht

Am vergangenen Wochenende beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten BMW. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 16 Uhr, schrammte der Unfallverursacher, vermutlich mit seinem Pkw, entlang der linken Vorderseite des BMW und verursachte circa 2.500 Euro Sachschaden. Auf diesem Schaden bleibt der Besitzer des Wagens sitzen, wenn der Unfallbeteiligte nicht ermittelt werden kann. Die Polizei such nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Ein hochwertiges E-Bike war am Montagnachmittag das Ziel eines Diebes. Das Rad im Wert von mehreren tausend Euro wurde durch den Besitzer mit einem Schloss an eine Gartentür in der Gymnasiumstraße angekettet. Scheinbar brach der Täter das Schloss auf und nahm das E-Bike mit. Zeugen die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht auf Mittwoch unter dem Einfluss von Drogen ein Auto gefahren zu haben. Der Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem Elektrokleinfahrzeug in der Gymnasiumstraße unterwegs. Hier geriet er in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei und wurde angehalten. Nach Beginn der Kontrolle vermuteten die Beamten, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Anschließend ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Heilbronn: Unfall zwischen drei Autos

Am Mittwochmorgen kollidierten in Heilbronn drei Autos, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mazda die Neckarsulmer Straße in Richtung Heilbronn. Zeitgleich war ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als der Mazda-Fahrer mit seinem Wagen nach links in die Binswanger Straße abbog, kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Das Auto des 23-Jährigen schleuderte nach dem Aufprall gegen ein an einer roten Ampel in der Binswanger Straße stehenden Citroen eines 47-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Mazda und des Mercedes leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von knapp 24.000 Euro. Der Mazda und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Dienstagnachmittag unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Die Täter öffneten zwischen 14.15 Uhr und 19 Uhr gewaltsam ein Fenster der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße. Im Inneren durchwühlten sie die Räume und das Mobiliar. Die Diebe wurden fündig und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Hoher Sachschaden

15.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn. Gegen 8.30 Uhr prallte ein Auto mit einem Lkw, welcher Kanalreinigungsarbeiten durchführte, in der Straße "Am Sülmertor" zusammen. Ob der 32-Jährige mit seinem Mercedes über eine rote Ampel fuhr oder der 51-jährige Arbeiter einen Fehler gemacht hatte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Bad Wimpfen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen in Bad Wimpfen abgestellten Pkw. Der Audi A5 war am rechten Fahrbahnrand der Neutorstraße abgestellt. Vermutlich stieß der Verursacher mit seinem Gefährt beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen. Anschließend fuhr er davon und informierte nicht den Eigentümer oder die Polizei. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Wüstenrot: Mit den Außenspiegeln zusammengeprallt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Zur Klärung eines genauen Unfallherganges sucht die Polizei nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten. Am Dienstagnachmittag befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Peugeot 206 die Bundesstraße 39 bei Wüstenrot in Richtung Schwäbisch Hall. Gegen 14.30 Uhr kam ihr nach einer Linkskurve ein schwarzer SUV entgegen. Dieser geriet zu weit auf die Fahrbahn der Frau, wodurch die beiden Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln zusammenprallten. Die Peugeot-Fahrerin hielt nach dem Unfall an, während der SUV weiterfuhr. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Ellhofen: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Vermutlich touchierte am Dienstagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr, ein Lkw beim Vorbeifahren ein in Ellhofen geparktes Auto, woraufhin der Fahrer oder die Fahrerin nicht anhielt und weiterfuhr. An dem in der Straße "Im Holderbusch" abgestellten Fiat Panda entstand an der linken Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Lauffen am Neckar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte in der Nacht auf Sonntag einen Verkehrsunfall in Lauffen am Neckar und flüchtete. Zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr stand der Fiat Ducato in der Straße "Obere Berggasse". Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren die linke Seite des Transporters. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell